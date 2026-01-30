Más de un millar de niños se reúnen en la Misericòrdia para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado este viernes el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con un encuentro que ha reunido a más de 1.000 alumnos de 11 centros educativos de distintos municipios de Mallorca en el Centro Cultural la Misericòrdia.

El objetivo de la jornada ha sido reforzar entre los niños los valores de la paz, la convivencia y la tolerancia, en un momento en que los conflictos internacionales continúan afectando a millones de personas en todo el mundo, según han destacado desde la institución insular.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha participado en el acto subrayando que educar en la paz "es sembrar el futuro". "Los niños serán los adultos de mañana y es necesario que crezcan con valores sólidos de convivencia, de respeto y de empatía", ha dicho.

Igualmente, ha apuntado que en un mundo donde los conflictos siguen presentes, "es imprescindible la participación de las instituciones públicas en la creación de espacios y actividades como esta, para la reflexión y el aprendizaje, con el objetivo de contribuir a crear sociedades más justas y solidarias".

De su lado, vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que "la paz no es solo un deseo, es un camino que se aprende". Para Roca, es importante trabajar estos valores desde la infancia y formar ciudadanos comprometidos con los derechos humanos y la convivencia.

En total, han participado más de 1.000 alumnos, 104 docentes y 11 centros de diferentes puntos de la isla. En concreto, cuatro centros han celebrado este día en la Misericòrdia por segundo año consecutivo: el CC Santíssima Trinitat (Palma), el CC Santa Mònica, el CEIP Jafudà Cresques (Palma) y el CC San Alfonso de Ligorio (Palma).

Las otras siete escuelas que se han sumado por primera vez han sido el colegio Manjón (Palma), el Ceipieem Son Serra (La Vileta), el CEIP Tramuntana (Palma), el CEIP Miquel Porcel (Palma), el CC Aixa Llaut (Palma), el CEE Joan Mesquida (Manacor) y el CEIP Alexandre Rosselló (Palma).

El acto ha comenzado a las 11.30 horas en el patio de los Hombres de la Misericòrdia, donde los niños han creado un mosaico colectivo en el que se podía leer la palabra 'paz' con cartulinas que llevaban un dibujo de una paloma proporcionado por el Consell, y que habían personalizado previamente.

Igualmente, tres alumnos del CEIP Miquel Porcel, de la Santíssima Trinitat y de Santa Mònica han leído el manifiesto del Día de la Paz. "Todos somos ciudadanos del mundo, con los mismos derechos y deberes; ninguna ideología ni diferencia racial o de lengua debe separarnos, sino todo lo contrario: con respeto y valores humanos debemos mantener la unidad", han destacado.

Una vez finalizada la lectura del manifiesto, los alumnos han cantado la canción 'Aleluya', de Leonard Cohen, en catalán, castellano e inglés, y se han soltado palomas al vuelo como símbolo de paz.

Como novedad de esta edición, la jornada ha contado con la participación de los jugadores del Palma Futsal. Según el Consell, su presencia ha contribuido a crear un ambiente motivador e ilusionante, que ha hecho aún más especial esta celebración.

Además, los jugadores han compartido con los niños 1.200 entradas para partidos, bufandas, camisetas oficiales y han llevado los dos trofeos intercontinentales conseguidos por el club.

Este año, la jornada también ha contado con las actuaciones musicales de Joan Xanguito y Josep Cabot. Finalmente, la institución ha proporcionado un refrigerio.