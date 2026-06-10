Más de la mitad de aspirantes a profesor de Educación Física denuncian notas "extraordinariamente bajas"

Oposicione docentes en Baleares. - CAIB

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de aspirantes a las oposiciones para acceder a una plaza de profesor de Educación Física en los centros de secundaria de Baleares han denunciado que el proceso se ha llevado a cabo con "opacidad" y que se han otorgado notas "extraordinariamente bajas".

Lo han hecho, según ha indicado el STEI en un comunicado, a través de un escrito dirigido a la Conselleria de Educación y Universidades que han firmado 22 de los 33 aspirantes que se presentaron a los exámenes, que tuvieron lugar a inicios de mayo.

Los denunciantes han reclamado a la administración que revisaran el proceso y que garantizaran que se aplicaron de forma correcto los criterios de evaluación en la primera prueba.

Una vez conocidas las calificaciones, explicaron los aspirantes en su escrito, el resultado fue "extraordinariamente bajo", lo que generó "una profunda preocupación, incomprensión y desconfianza".

Es "difícilmente explicable", subrayaron, que de un conjunto de 45 aspirantes --ese es el total de los que se apuntaron a la oposición, aunque luego se presentaron 33-- solo tres hayan podido demostrar un nivel suficiente para superar la primera prueba.

Los opositores apuntaron que muchas de las personas aspirantes que han participado en el proceso "cuentan con preparación específica, experiencia docente, conocimiento de la especialidad y una dedicación intensa durante meses o años a la preparación de estas oposiciones", algo que contrasta con "numerosas notas muy bajas, ceros o puntuaciones cercanas a cero".

A su parecer, estas notas "no se corresponden con la percepción razonable del nivel de preparación existente entre las personas participantes".

A estas quejas se suman otras acerca de la supuesta "opacidad" a la hora de comprobar la corrección del contenido de las bolsas, posibles errores en algunos de los temas planteados e informaciones facilitadas por los tribunales que, según los afectados, "contradicen la normativa reguladora del proceso".

La respuesta de la Conselleria de Educación y Universidades, siempre según el sindicato, se ha limitado a apelar a la soberanía de los tribunales calificadores y "no ha dado respuesta a las preocupaciones expresadas por los opositores".

EL AVANCE DE LAS OPOSICIONES

A la veintena de opositores que presentaron el escrito también les llamó la atención la "gran diferencia" de resultados entre los tribunales de una misma especializada dependiendo de la isla.

En Eivissa, por ejemplo, había seis plazas convocadas y seis aspirantes superaron la primera prueba. Finalmente se han adjudicado cinco porque una de las candidatas no presentó la programación didáctica.

Esta situación, para el STEI, es "especialmente contradictoria" si se tiene en cuenta que una de las prioridades manifestadas por la Conselleria es "reducir la temporalidad en los centros educativos". Dejar vacantes siete plazas estructurales, a su juicio, "va exactamente en la dirección contraria".

La organización sindical también ha considerado necesario hacer una "reflexión" sobre la composición de los tribunales, porque el hecho de que tres de los cuatro miembros sean voluntarios "genera dudas y resta credibilidad al sistema".

El caso de las oposiciones de Educación Física, ha concluido el STEI, pone de manifiesto que el adelanto de las oposiciones docentes al mes de mayo "está generando problemas en diversas especialidades".