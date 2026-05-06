Más de la mitad de la plantilla de Caixabank en Baleares participa en actividades solidarias

Archivo - Algunos de los voluntarios de la Semana Social de Caixabank en Baleares. - CAIXABANK - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El 53 por ciento de la plantilla de Caixabank en Baleares participó el año pasado en actividades solidarias.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la entidad bancaria, que ha puesto en marcha la nueva edición del 'Mes Social', una iniciativa solidaria que moviliza a empleados, familiares, amigos y clientes con el objetivo de acercar el voluntariado a toda la sociedad y seguir ampliando el impacto social de ediciones anteriores.

Esta cuarta edición adquiere un significado especial al celebrarse en 2026, declarado por la ONU como 'Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible', un contexto que refuerza el impulso de acciones solidarias para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Durante todo el mes de mayo y los primeros días de junio, la entidad impulsará, en colaboración con organizaciones sociales locales, centenares de iniciativas en todas las comunidades autónomas dirigidas a colectivos vulnerables. Esta colaboración permite diseñar actividades adaptadas y maximizar el impacto de cada acción.

Las actividades del 'Mes Social' abarcan ámbitos como el acompañamiento, la educación financiera, la digitalización, el medioambiente, la cultura y el deporte, y están diseñadas para dar respuesta a las necesidades específicas de cada territorio.

El alto grado de implicación interna consolida a CaixaBank como referente en voluntariado corporativo. En 2025, más de 19.000 empleados participaron en iniciativas solidarias, lo que representa el 45 por ciento de la plantilla --un 53 por ciento en Baleares--, muy por encima de la media del sector.

Según el Informe Voluntare 2025, en el que han participado 236 organizaciones de Europa y Latinoamérica y en el que ha colaborado CaixaBank, el 77 por ciento de las compañías moviliza a más del diez por ciento de su plantilla en iniciativas de voluntariado y solo el 45 por ciento supera el 20 por ciento, lo que pone de manifiesto el elevado compromiso social de los profesionales de CaixaBank.

Además, el estudio señala que existe una correlación directa entre el voluntariado y el impulso del liderazgo en las organizaciones, ya que el desarrollo de acciones solidarias contribuye a mejorar las competencias profesionales de empleados y directivos al exponerles a realidades de vulnerabilidad