Más de una quincena de oficiales de las policías locales de Baleares finalizan su formación práctica en Mallorca

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 oficiales de diferentes policías locales de Baleares se encuentran esta semana en Mallorca para finalizar la fase presencial de su curso de formación.

Proceden, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, de los municipios de Andratx, Felanitx, Llucmajor, sa Pobla, Sóller, Es Castell, Ferreries, Ciutadella y Sant Josep.

El director gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), Pedro Siquier, ha visitado este miércoles las instalaciones de Son Banya donde los alumnos realizan diversas prácticas orientadas a reforzar la capacidad de liderazgo y la respuesta operativa ante situaciones de especial complejidad.

Desde el mes de abril, los participantes han completado un itinerario formativo de 240 horas que combina la modalidad en línea con sesiones presenciales.

El programa se estructura en tres áreas --mando y liderazgo, formación jurídica y técnica policial-- e incluye materias vinculadas a la dirección de equipos, la gestión de conflictos, la planificación de servicios, la coordinación operativa, la normativa penal y procesal y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

Durante esta última semana, los futuros oficiales trasladan al terreno los conocimientos trabajados durante los últimos meses mediante diferentes simulaciones y ejercicios operativos.

Una de las actividades principales es la unidad formativa de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana, en la que se trabaja la respuesta ante situaciones fuera de control.

A través de estas prácticas, los alumnos entrenan la toma de decisiones bajo presión, la coordinación de los equipos, la distribución de los recursos disponibles y la capacidad de mando ante situaciones críticas, ha destacado la Conselleria.

Con esta formación se dará por finalizada la tercera edición del curso de capacitación para oficiales de policía local en lo que va de legislatura, por los que han pasado ya 56 mandos policiales.

Siquier ha considerado que "invertir en formación es invertir en una policía más preparada y en unos servicios públicos de mayor calidad".