Más de un tercio de los empresarios de Baleares redefine su estrategia de crecimiento por la situación geopolítica

Archivo - Imagen de recurso de actividad empresarial. - GOVERN - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 35% de los empresarios baleares --un 25% lo ha hecho ya y un 10% lo hará en el futuro-- redefine su estrategia de crecimiento por el actual escenario geopolítico, según la encuesta de Perspectivas Baleares 2026 de la consultora KPMG, con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

De este modo, según los resultados de la encuesta, más de un tercio del empresariado del archipiélago está impulsando cambios especialmente en inversiones y en la estrategia de internacionalización (57% en ambos casos), así como en innovación y tecnología (43%).

Además, un 59% de los directivos reconoce que está analizando la evolución de los factores geopolíticos para tomar una decisión y solo un 5% no contempla hacer nada.

Asimismo, la dependencia del marco europeo condiciona la percepción de riesgos, ya que un 41% identifica una mayor exposición a riesgos geopolíticos y posibles rupturas de la cadena de suministro, mientras que un 39% señala el incremento de los costes de las materias primas como una de sus principales preocupaciones.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Por otra parte, los directivos de empresas de Baleares valoran de forma positiva la situación actual de la economía española (46% buena o excelente), ligeramente por encima de la media nacional, aunque con una visión prudente a corto plazo.

El 66% espera que la economía se mantenga estable en los próximos 12 meses y solo un 24% anticipa un empeoramiento, lo que refleja un optimismo moderado y superior al del conjunto del país.

El buen tono de la economía balear explica la visión positiva del empresariado: el 76% la valora como buena o excelente. A corto plazo, las perspectivas son de estabilidad, ya que el 83% espera que la economía se mantenga igual o mejore en los próximos 12 meses, con un nivel muy reducido de pesimismo.

Si se analiza la situación de la empresa balear, la valoración positiva es elevada, aunque con una distribución distinta a la media nacional.

Menos de la mitad de los empresarios califica la situación de su empresa como buena (47%, frente al 61% en España), pero Baleares destaca claramente en el tramo más alto, ya que un 39% la considera excelente, más del doble que la media española (17%).

En conjunto, el 86% de las empresas baleares valora su situación como buena o excelente, superando el 78% nacional.

De cara a los próximos 12 meses, las perspectivas se alinean con el resto de CCAA, con un 49% que prevé una mejora, un 46% que espera estabilidad y solo un 5% que anticipa un empeoramiento, lo que refleja un escenario de confianza sólida y continuidad empresarial.

FORTALEZA EMPRESARIAL

El archipiélago, marcado por el peso del turismo como principal motor de crecimiento, presenta un contexto empresarial sólido, con un 66% de los empresarios que valora positivamente la situación de la economía regional, aunque con una actitud más prudente cuando se analizan las perspectivas, ya que el 83% espera que la economía de la comunidad se mantenga estable en los próximos 12 meses.

En comparación con la media nacional, Baleares destaca por la fortaleza de su tejido empresarial, con un 39% de directivos que califica la situación de su empresa como excelente, frente al 17% en España, y por unas expectativas de crecimiento más intensas, reflejadas en mayores previsiones de crecimiento de facturación (82%), inversión y empleo.

El entorno geopolítico, la sostenibilidad, la regulación y los cambios en los hábitos de consumo están reconfigurando las estrategias empresariales y ampliando la agenda de prioridades, especialmente en inversión, internacionalización y transformación digital.

Además, la insularidad intensifica el reto del talento, identificado como el principal desafío a medio plazo, al que las empresas baleares están respondiendo con mayor inversión en formación (61%) y contratación de nuevo talento especializado, especialmente en capacidades digitales e IA (46%), en proporciones superiores a la media nacional.

Según se desprende de la encuesta, Baleares afronta 2026 con previsiones claramente expansivas y por encima de la media española. Así, el 82% de las empresas prevé aumentar su facturación, el 61% incrementará la inversión --con un fuerte peso del crecimiento superior al 5%-- y más de la mitad (51%) espera ampliar plantilla, consolidando un escenario de crecimiento sólido y sostenido.

TALENTO, PIEDRA ANGULAR

En un contexto de crecimiento económico y aumento de la inversión y el empleo, la estrategia empresarial en Baleares sitúa al talento como eje central.

La atracción y fidelización del talento es el principal reto para el 73% de las empresas y también una prioridad inversora (47%), reforzada por una apuesta clara por la formación continua (61%) y la contratación de nuevo talento especializado (46%).

En paralelo, las principales preocupaciones empresariales se concentran en factores externos, especialmente las tensiones geopolíticas (49%) y los riesgos climáticos y medioambientales (22%), por encima de la regulación o los costes.