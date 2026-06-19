Masificación y bienestar emocional: ¿la saturación turística pasa factura a la salud mental?

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Salud Mental de Mallorca ha reclamado que se incorpore la perspectiva de salud mental al debate sobre la saturación turística y ha advertido de los peligros que la presión del sector turístico ejerce sobre el bienestar emocional de la ciudadanía y de los trabajadores.

Desde la entidad han recordado que Baleares recibió más de 19 millones de turistas en 2025, una cifra que equivale a 16 visitantes por cada residente en un territorio de solo 1,25 millones de habitantes.

Al mismo tiempo, han apuntado que la salud mental no depende únicamente de los servicios sanitarios, sino también del territorio, de las condiciones de vida y de trabajo, y de la posibilidad de desarrollar un proyecto vital digno.

Además, según han añadido, este incremento sostenido de la presión turística coincide con un contexto de crecientes dificultades de acceso a la vivienda, congestión en las carreteras, incremento del coste de la vida y saturación de los espacios públicos y de los servicios.

"El impacto es especialmente relevante en un territorio donde el turismo es el principal motor económico y donde los trabajadores del sector están expuestos a factores de riesgo psicosocial como la temporalidad, las jornadas irregulares, la intensidad del trabajo o la inseguridad laboral", han argumentado.

La entidad se ha referido a varios estudios publicados, según los cuales entre 2018 y 2023, los días de baja laboral relacionados con la salud mental aumentaron un 88 por ciento entre los trabajadores asalariados, y un 75 por ciento entre los autónomos en España.

Los procesos de incapacidad temporal por problemas de salud mental crecieron más de un 110 por ciento, hasta cerca de 600.000 casos anuales.

Actualmente, han reiterado, la salud mental es la segunda causa de baja laboral en España, y los trastornos de ansiedad son el diagnóstico más frecuente y, además, los datos publicados indican que esta tendencia al alza se ha mantenido durante el 2024 y el 2025.

PRESIÓN SOBRE LA VIVIENDA

En cuanto a la presión sobre la vivienda, la Federación de Salud Mental de Mallorca lo ha considerado como "especialmente relevante" en las Islas, una de las comunidades con los precios más elevados de España.

Según han apuntado, la literatura científica identifica la vivienda como uno de los principales determinantes sociales de la salud mental, y la evidencia muestra que la inseguridad residencial se asocia a niveles más elevados de estrés, ansiedad y peor bienestar psicológico.

En este contexto, el presidente de la Federación de Salud Mental de Mallorca, Guillem Febrer, ha apuntado que la comunidad científica coincide y todos los estudios publicados sobre el 'overtourism' indican que la percepción de masificación se asocia con una menor calidad de vida, más sensación de estrés y una pérdida de control sobre el entorno cotidiano, así como que la calidad de vida es un elemento central para el bienestar emocional.

"Las personas que sostienen el principal motor económico de Baleares a menudo trabajan en condiciones de alta intensidad, temporalidad y estacionalidad. Cuidar su salud mental es también cuidar la sostenibilidad social y económica del principal sector económico de las Islas", ha argumentado.

A juicio de Febrer, no se puede hablar de una isla saludable si las personas que viven o trabajan experimentan una sensación permanente de saturación.

"La sostenibilidad también se tiene que medir en términos de salud mental y calidad de vida. La saturación turística no es solo una cuestión ambiental o económica, es también una cuestión de salud mental comunitaria", ha concluido.