Mateo acusa al PSIB de, en materia de vivienda, "ver los toros desde la barrera", incluso cuando gobiernan

Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha acusado este martes al PSIB de, en materia de vivienda, "ver los toros desde la barrera", incluso cuando gobiernan.

En el pleno del Parlament de este martes, ha respondido así al diputado del PSIB Ález Pitaluga, al tiempo que ha criticado la inacción del anterior Govern para afrontar un problema que ya existía durante el Pacte.

Pitaluga, por su parte, ha reclamado al Ejecutivo autonómico medidas inmediatas que atiendan la urgencia y la emergencia a la que se enfrentan los ciudadanos que tienen que vivir todavía en tiendas de campaña y y coches. "Los anuncios no dan llaves", ha afirmado el socialista.