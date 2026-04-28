Mateo afirma que la promoción de es Jonquet contará con siete VPO de alquiler y acusa al PSIB de "mentir"

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha asegurado que la nueva promoción que se construirá en es Jonquet ya ha solicitado y obtenido la calificación de siete viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler.

Así lo ha apuntado el conseller en respuesta diputada del PSIB Mercedes Garrido, quien ha acusado al Govern de "situarse en contra de los ciudadanos y al lado de los más poderosos", asegurando que la nueva promoción comercializa estas VPO a precio de mercado.

El conseller, por su parte, ha afeado a Garrido que "mienta y enrede" con esta cuestión, señalando que los alquileres de estas siete VPO de la promoción de es Jonquet rondarán los 700 euros y que se adjudicarán a demandantes del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

TRANSPORTE PÚBLICO

El conseller ha defendido la gestión del transporte público, destacando el aumento de frecuencias y de la flota de autobuses del TIB. "Seguiremos trabajando en más transporte público sostenible que contribuya descongestión y que sea una alternativa real al vehículo privado", ha remarcado.

También ha sostenido que el Govern ha tomado medidas "muy claras" de contención turística y que "cada vez más residentes eligen el transporte público".

Así lo ha defendido ante críticas del diputado socialista Ares Fernández, quien ha acusado al Govern de "engañar" a los ciudadanos durante tres años. "Mucha contención de palabra y pero nada que se note realmente", ha lamentado.

En esta línea, Fernández ha pedido a Mateo que apoyen la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca, que se vota este martes en el pleno.

Sobre este tema, el conseller ha apuntado que los consells insulares de Mallorca y Menorca siguen trabajando "en esa dirección" y que están preparando la normativa.