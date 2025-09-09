Mateo asegura que para legalizar y construir viviendas en zonas incendiables se requiere de informe previo favorable

Archivo - El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, durante una sesión plenaria en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha afirmado que para la legalización y construcción de viviendas en zonas forestales de alto riesgo de incendio se requiere de un informe previo favorable de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal.

Así ha contestado el representante del Govern a la diputada del PSIB Maria Pilar Carbonero, al pedirle que replantee la legislación urbanística, en vista a lo ocurrido en los incendios que han afectado a diferentes partes de la península este verano.

De este modo, ha alegado que el Govern no da una "autorización automática" para estas edificaciones y aunque se elimine la prohibición de construir en estas zonas, no se exime de estos informes previos, por tanto "se analiza caso por caso".

Mateo ha reprochado al PSIB que en los decretos del anterior Govern sobre esta materia, no se hiciera esta restricción a los inmuebles situados en zonas agropecuarias. Por otro lado, ha señalado que durante los anteriores Governs se emitieron más de 2.000 informes favorables a construir en zonas de prevención de riesgo.

Carbonero ha subrayado que en Baleares 180.000 hectáreas son áreas de alto riesgo y hay 30.000 viviendas en suelo rústico, a las que se les "abre la puerta" de ser consolidadas con la normativa del nuevo Ejecutivo.

Asimismo, ha advertido del peligro y el riesgo que comporta las contrucciones en este tipo de territorio, al estar en contacto con las zonas de riesgo porque se pone el riesgo la vida de las personas que viven allí y de los profesionales de extinción de incendios.