Mateo destaca que el objetivo en movilidad es que "el transporte público sea alternativa real al vehículo privado"

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha destacado este martes, en el pleno del Parlament, que el principal objetivo del Govern en materia de movilidad es que "el transporte público sea una alternativa real al vehículo privado".

Mateo se ha pronunciado de este modo esta jornada, durante una interpelación del diputado del PSIB Ares Fernández, quien ha considerado que la movilidad "ya no es solo un debate técnico, ni de futuro, si no una emergencia de presente", puesto que "las carreteras están colapsadas y el transporte público saturado", y mientras "el Govern parece estar desaparecido", al "no ofrecer solución".

El conseller ha lamentado que el socialista haya "hablado de inacción" cuando, según ha defendido, "no es cierto", puesto que este Govern es "muy consciente de la situación que se vive en las Islas" porque esta "no es de ahora, sino que ocurre desde hace años", y, por tanto, este Govern trabaja "por un transporte público de calidad, que por supuesto sea sostenible, adaptado a la realidad de la demanda y que sea una alternativa real al vehículo privado", para de este modo "reducir la congestión de tráfico y la contaminación".

En este sentido, ha recordado que "en el año 2024, se realizaron 39,3 millones de viajes en la red TIB --bus interurbano, tren y metro de Mallorca--, lo que representa un 18% más que el año anterior". Además, ha continuado, "el 73% de viajes fueron realizados con la tarjeta intermodal", lo cual representa un dato "muy significativo" para el conseller, ya que "no solo refleja el impacto de la gratuidad del transporte público, sino que confirma la apuesta de los ciudadanos por el uso del transporte público, sobre todo de los residentes, que es a quien se dirige la mejora del transporte".

Precisamente, en cuanto a las ayudas a la red TIB, el conseller ha lamentado que "cuando se habla de la gratuidad del transporte público por parte del Estado es una falacia", ya que "el 20 por ciento es asumido por el Ministerio pero el 80 por ciento lo asume el Govern". "Tuvimos que esperar a final de año para recibir 43 millones, que tuvimos siempre en el alambre, y de esos, a la red TIB le correspondían solo 14,9 millones, y el resto de lo que hubo que sufragar, casi alcanza los 50 millones, los aportó este Govern".

En cuanto a las mejoras TIB, el conseller ha puesto en valor que "precisamente, desde 2023, se han venido mejorando las frecuencias y horarios en el bus interurbano, tanto en invierno como en verano"; se han hecho "avances" en la implantación de mejoras tecnológicas y "se ha mejorado el servicio, con la modificación de las concesiones del autobús, con un aumento del presupuesto de 150 millones", lo que permitirá "ampliar frecuencias y horarios e incrementar la flota de autobuses, para adaptarse a la demanda y mejorar el servicio".

En cuanto a Serveis Ferroviaris de Mallorca --tren y metro--, el conseller ha querido destacar que el Govern ha trabajado "reforzando los servicios en horas punta, realizando mejoras en infraestructuras y seguridad y avanzando en proyectos de nuevas líneas".

En este sentido, Mateo ha subrayado que "el estudio informativo del tren de Llucmajor se ha aprobado por este Govern", que "apuesta por el tren a Llucmajor, pasando por el aeropuerto de Palma, con plazos realistas", ya que "se prevé que las obras se inicien en 2028 y puedan estar finalizadas en 2032". También, ha destacado que es este Govern el que "reivindica ante el Estado la recuperación de un convenio ferroviario". Asimismo, el conseller se ha mostrado consciente de la necesidad de "aumentar el personal" de SFM.

Finalmente, el conseller se ha referido a otro sector "clave" como a su juicio es el del taxi y los VTC. "Hemos venido trabajando de forma conjunta, además de forma consensuada, en el Parlament, modificando la ley", y "se están dando los últimos pasos en el reglamento que establecerá el número de licencias de taxi y VTC".

También, el Govern "viene trabajando con los consells insulares e para regular la entrada de vehículos" en las Islas. Y, con el Ayuntamiento de Palma, "con el que se ha llegado a un acuerdo para la integración tecnológica y de los sistemas tarifarios de la EMT y TIB" en una "clara apuesta por la intermodalidad".