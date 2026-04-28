Otro solar de Eivissa será desalojado este miércoles después de que la propiedad solicitara una orden judicial

Restos del campamento durante el desalojo del campamento chabolista de Sa Jovería. - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un solar privado en el municipio de Eivissa será desalojado este miércoles a las 10.30 horas por orden judicial.

El terreno está ubicado cerca del segundo cinturón de ronda y en él han permanecido unas 80 personas, muchas de ellas ocupantes del asentamiento de Can Rova II, desalojado también el pasado verano.

El juzgado de instancia número 5 decretó este desalojo para este miércoles después de una solicitud presentada por la propiedad.

Cabe recordar que la pasada semana fue desalojado también el asentamiento ilegal de Sa Joveria, en el municipio de Eivissa, en un operativo en el que se contabilizaron en la zona más de 100 infraviviendas y hubo unas 70 personas identificadas.

Además, se constató cómo se cobraban alquileres de infraviviendas por las que se pagaban entre 200 y 500 euros.

En el solar continúan realizándose labores de limpieza y después será vallado para evitar nuevas ocupaciones.