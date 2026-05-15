Mateo garantiza que las medidas para priorizar a los residentes en el transporte público estarán "lo antes posible"

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha garantizado que las medidas para priorizar a los residentes en el transporte público, principalmente en los autobuses del TIB, se pondrán en marcha "lo antes posible".

No obstante, al ser preguntad por ello en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, ha evitado asegurar que vayan a estarlo para estos meses de verano.

"Cuando las tengamos, las haremos públicas. La idea es que estén implantadas cuanto antes", se ha limitado a decir.

La medida fue anunciada la semana pasada por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, quien dijo que estudiarían fórmulas legalmente viables que permitan garantizar el acceso de los residentes a determinadas líneas y frecuencias de transporte público donde los residentes pueden tener dificultades.

"En eso estamos, con un equipo de trabajo, trabajando en esa línea", ha dicho este viernes el conseller de Movilidad.

BALANCE DE LOS PRE Y VIVIENDA PÚBLICA

Mateo, cuestionado por un balance de cuántos proyectos residenciales estratégicos (PRE) hay en marcha en la actualidad, ha considerado que "todavía es pronto para dar los grandes números".

Hay seis, ha recordado, que ya han entrado en el Ayuntamiento de Palma, uno de los cuales parece que "saldrá adelante" en un plazo breve de tiempo. No ha confirmado ni negado ya haya más proyectos registrados en otros municipios del archipiélago.

Sobre la posibilidad de que la nueva ley de capitalidad de Palma permita a Cort modificar la legislación urbanística para fijar un porcentaje de vivienda protegida inferior al general o eliminarlo, algo a lo que el propio grupo parlamentario 'popular' se ha opuesto, el conseller no ha entrado al detalle.

"La modificación de la ley de capitalidad nos viene del Ayuntamiento de Palma y sabemos, somos conscientes, que en su momento hubo un acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento y que esta propuesta de modificación llegó propuesta por el Ayuntamiento. A partir de ahí entra en el Parlament, se debatirá y se verán qué posibles enmiendas y cómo puede ser el resultado final", ha subrayado.