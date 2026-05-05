Mateo justifica la reducción de frecuencias de la línea entre Santa Ponça y Banyalbufar por la baja demanda

Archivo - Un autobús del TIB en Mallorca. - CAIB - Archivo

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha justificado la reducción de las frecuencias de la línea 131 del TIB, entre Santa Ponça y Banyalbufar, en el "número muy reducido" de usuarios que tiene.

Así lo ha apuntado el conseller en el pleno de este martes al ser preguntado por el socialista Ares Fernández, quien ha acusado al conseller de "degradar" el transporte público contando con la inversión más alta de la historia.

Según Mateo, el Govern está reorganizando frecuencias y analizando la posibilidad de modificar recorridos y paradas, adaptando la oferta a la demanda. "Las críticas hablan mucho pero los resultados son los que responden", ha zanjado.

El diputado del PSIB, por su parte, ha calificado de "vergüenza" que la línea que pasa por Estellencs se haya reducido de seis a dos frecuencias. "Estellencs está más aislado que el año pasado", ha lamentado.