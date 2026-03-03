Mateo niega que las políticas del Govern fomenten la especulación inmobiliaria: "Hace exactamente lo contrario"

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateos, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha negado que las políticas del Govern fomenten la especulación inmobiliaria y ha defendido que "hace exactamente lo contrario".

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntado por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa si cree que se está haciendo lo suficiente para acabar con la especulación inmobiliaria.

"El problema es de los ciudadanos de Baleares que sufrieron sus ocho años de no políticas. Este Govern no fomenta la especulación, hace exactamente lo contrario. La situación que vivimos hoy, la falta de oferta y los altos precios, no apareció de la nada sino que es el resultado de sus políticas", le ha reprochado el conseller al ecosoberanista.

Así, Mateo ha asegurado que el foco de las medidas del Govern en materia de vivienda está en "corregir el rumbo de las políticas fracasadas" de las dos anteriores legislaturas para garantizar que los residentes puedan acceder a una vivienda a precios asequibles.

Rosa, por su parte, le ha afeado al conseller que el Ejecutivo autonómico no ponga sobre la mesa medidas para dar respuesta a los cerca de 24.000 contratos de alquiler que finalizarán este año o evitar que "las casas de los mallorquines sean valor refugio de los fondos de inversión de todo el mundo".

"Le he preguntado si piensa hacer algo porque usted es quien tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda y el mandato constitucional de evitar la especulación, pero han rechazado todas las medidas que les hemos planteado", ha lamentado el diputado.