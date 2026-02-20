Mateo reconoce que había errores en el informe de la limitación del precio del alquiler y dice que ya se han corregido

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo - CAIB

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reconocido que el informe encargado por el Govern que avala no limitar los precios del alquiler contenía "algunos errores de transcripción de los porcentajes" que ya han sido corregidos.

"La cátedra ha pasado el informe corregido y ha advertido que no altera los resultados", ha señalado el conseller en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por una información del 'Ara Balears' que señala que el estudio está lleno de errores.

Igualmente, el conseller ha dicho tener "máxima confianza" en el estudio, encargado a la Universitat Rovira i Virgili, y ha reiterado que se trata de erratas de transcripción de porcentajes.