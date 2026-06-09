Mateo reprocha al PSIB las críticas en vivienda ante la "inacción" del Pacte: "Su plan sigue en paradero desconocido"

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reprochado al PSIB que critique ahora la gestión en materia de vivienda cuando en las dos anteriores legislaturas "no hicieron nada", subrayando que el Govern tiene un plan "claro" mientras que el del PSIB "sigue en paradero desconocido".

En el pleno de este martes, la socialista Mercedes Garrido ha hecho referencia a los datos de la memoria de Cáritas, que señala que el 29 por ciento de la población sufre exclusión residencia. "Y mientras, ustedes abren la puerta a los fondos buitre", ha dicho.

El conseller ha defendido las medidas impulsadas para que "las familias de Baleares puedan acceder a una vivienda asequible", entre ellas el plan de choque que prevé más de 7.000 viviendas. "Ustedes de eso no hicieron nada", ha remarcado.

Mateo ha evitado responder si el Govern ejercerá el derecho de tanteo y retracto si un fondo de inversión quiere comprar viviendas a precio tasado.

Por otro lado, en materia de movilidad, el conseller ha celebrado la aprobación en el Consell de Mallorca de la ley para regular la entrada de vehículos en la isla y ha vuelto a arremeter contra los socialistas, señalando que cuando gobernaron no veían necesaria esta limitación.

Lo ha hecho en respuesta a la diputada Amanda Fernández, quien ha asegurado que las carreteras están "más atascadas que nunca" después de tres años del Govern de Marga Prohens.

Además, ha defendido que los socialistas presentaron la misma ley que se ha aprobado en la institución insular en el Parlament hace más de un mes y que, si el PP hubiera votado a favor, ahora ya se podría aplicar la regulación.