El máximo de presión humana en Baleares se incrementa un 1,45% en julio y se acerca a los 2,1 millones de personas

Archivo - Varias personas pasean por el centro, a 15 de julio de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El máximo del Indicador de Presión Humana (IPH) ha rozado las 2,1 millones de personas durante el pasado mes de julio en Baleares, lo que supone un aumento del 1,45% y 29.804 más que en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con los datos actualizados publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), el registro máximo, de 2.079.618 personas, se dio el 31 de julio.

El mínimo, de 1.911.611 personas, se dio el primer día del mes y supuso un incremento interanual del 1,87%, es decir, de 35.115 personas más. La media mensual fue de 2.010.694 personas, un incremento del 1,55% y de 30.741 personas.

La presión humana supero los dos millones de personas durante 17 de los 31 días de julio, mientras que el resto se mantuvo alrededor de las 1,9 millones.

Mallorca tuvo una media de presión humana de 1.465.854 personas, con un máximo de 1.513.802 y un mínimo de 1.401.747. Menorca, con un promedio 203.172 personas, osciló entre picos de 215.823 y valles de 185.646.

En Eivissa la media se situó en las 308.663 personas, con un máximo de 324.181 y un mínimo 292.690, y en Formentera fue de 33.005, variando entre el máximo de 35.281 y el mínimo de 31.528.