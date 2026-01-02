La mayoría de los vecinos de Sa Coma realojados en apartamentos turísticos encuentran una solución habitacional

Un bombero inspecciona el garaje en el que se produjo el incendio. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los vecinos del edificio incendiado el pasado sábado en Sa Coma que habían sido realojados en apartamentos turísticos ya han encontrado una solución habitacional.

En concreto, según ha explicado el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, de los nueve núcleos familiares --conformados por unas 26 personas-- seis ya se han trasladado a otra vivienda que han conseguido o bien a través de su aseguradora o bien gracias a familiares.

Los tres restantes, ha indicado, han hablado con los propietarios de dichos apartamentos turísticos para poder prolongar su estancia en ellos y las negociaciones se encuentran en estado avanzado.

El Ayuntamiento de Sant Llorenç fue quien inicialmente posibilitó que estas personas, cuyas viviendas se vieron afectadas por el fuego, pudieran pasar unos días en estas residencias y financió su estancia hasta este mismo viernes.

Según ha señalado el alcalde, los vecinos pueden regresar cuando lo deseen a sus viviendas, pero la falta de agua y de electricidad imposibilitan que puedan residir en ellas. La previsión de Soler es que los trabajos para recobrar la normalidad puedan demorarse algunos meses.

Un técnico de los Servicios Sociales municipales se puso el pasado lunes en contacto con los afectados por el incendio para estudiar caso por caso si pudiera haber familias en riesgo de vulnerabilidad y valorar si son susceptibles de recibir algún tipo de ayuda.

Fue el pasado sábado cuando el fuego se desató en el interior del garaje subterráneo de un edificio de viviendas ubicado en la calle Ficus de Sa Coma, aparentemente iniciado en un vehículo híbrido.

Como consecuencia, unos 50 vecinos de uno de los dos bloques de pisos, el más afectado, tuvieron que ser desalojados.

La unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del incendio y determinar si había sido provocado.

Para ello realizaron una inspección del garaje para tratar de determinar si había algún rastro de acelerantes. Por el momento, han indicado fuentes próximas a las pesquisas, no se ha llegado a una conclusión definitiva.