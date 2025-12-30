Sant Llorenç trata de averiguar si hay familias en riesgo de vulnerabilidad por el incendio de Sa Coma

Un bombero junto al vehículo híbrido donde se inició el fuego - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar está tratando de averiguar, a través de los técnicos de Servicios Sociales, si hay familias en riesgo de vulnerabilidad por el incendio de Sa Coma.

Así lo ha informado el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, este martes, en declaraciones a Europa Press, en que ha explicado que la técnica de Servicios Sociales del Ayuntamiento se puso este lunes en contacto con los afectados por el suceso de Sa Coma para estudiar caso por caso si hubiera familias en riesgo de vulnerabilidad.

A partir de las conversaciones entre la técnica y los afectados, ha añadido el primer edil, si se confirma que hay personas en riesgo de vulnerabilidad se les podría dar ayuda desde Servicios Sociales del Ayuntamiento o la administración competente en cada caso.

Hay que recordar que el pasado sábado se declaró un incendio en el sótano de un edificio en la calle Ficus de Sa Coma, con un parking subterráneo donde el fuego se inició en un vehículo híbrido.

Como consecuencia del suceso, unos 50 vecinos de este bloque de pisos, el más afectado por el incendio de los dos que forman el complejo donde ocurrieron los hechos, que además está formado por cuatro escaleras con diez viviendas cada una, fueron desalojados.

De éstos en torno a 50 vecinos, 26 vecinos, o lo que es lo mismo, nueve núcleos familiares fueron realojados en nueve apartamentos turísticos habilitados por el Ayuntamiento que se encarga de financiar la estancia hasta día 2 de enero, mientras el resto pudieron ser realojados junto a familiares y conocidos.

El Ayuntamiento de Sant Llorenç mantiene no obstante conversaciones con los propietarios de dichos apartamentos para que aquellas familias que así lo requieran puedan continuar allí hasta que sea posible volver a vivir en sus hogares.

Si bien, según ha explicado el alcalde, será cada persona o núcleo familiar el que deba gestionar individualmente su situación con los propietarios de los apartamentos, si deciden continuar allí después del 2 de enero, a través de su seguro. Pues, ha añadido, es posible que el seguro pueda ofrecerles además otras alternativas.

De hecho, ha apuntado el primer edil de Sant Llorenç, este lunes el perito del seguro visitó el edificio para ver cuál era el estado del mismo y, de este modo, proceder a analizar y valorar los daños.

Hay que recordar que los vecinos del bloque más afectado por el incendio no pueden regresar a sus hogares, porque éstos no disponen de suministro de luz ni de agua, ya que la general eléctrica, que comparten los dos bloques de pisos que conforman este complejo, se vio muy tocada por el fuego, de modo que será necesario cambiarla completamente, porque si no hay riesgo de un nuevo incendio.

Se puede acceder no obstante a las viviendas para recoger enseres personales, ya que no hay riesgo de derrumbe, después de que este lunes el edificio y el sótano fueran apuntalados por los técnicos del Ayuntamiento de Sant Llorenç, ha aclarado el alcalde.

Donde siguen de momento sin poder acceder, sin embargo, los vecinos del bloque de pisos más afectado por el incendio del pasado sábado es al parking, que continúa precintado, ya que agentes de la unidad de Policía Judicial de Manacor de la Guardia Civil siguen investigando las causas y el alcance del suceso.

Cabe recordar que, aunque por el momento no ha trascendido ninguna hipótesis, fuentes próximas a las pesquisas indicaron este lunes que están tratando de determinar si el fuego fue intencionado. Para ello, están rastreando el garaje en que se desataron las llamas para determinar si quedaron rastros de algún compuesto acelerante.

Los vecinos del otro bloque de pisos por su parte estuvieron este lunes unas dos horas sin luz, mientras la Policía Judicial seguía realizando labores de investigación para esclarecer las causas del fuego, aunque, al final, en éste edificio se pudieron restablecer los suministros desde otra parte y, por tanto, es posible residir en él.

Además, el alcalde ha concluido que los vecinos de este bloque de pisos ya han podido retirar sus vehículos del parking, porque, a pesar de que éste es continuo y compartido por ambos edificios, la zona de este bloque viviendas no se vio tan afectada por el incendio.