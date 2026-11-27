Buceadores inspeccionan el estado de la estructura del Med Emre para determinar las actuaciones del plan de salvamento - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Med Emre', naufragado este jueves a unas 20 millas de Eivissa, había pasado todas las inspecciones obligatorias, y los certificados reglamentarios y de clasificación del buque estaban vigentes y al día.

En un comunicado, la compañía YMN Tanker ha indicado que está compartiendo toda la documentación relevante con las autoridades.

En este sentido, este mismo jueves fue presentado ante la Dirección General de la Marina Mercante un plan de salvamento por parte de los salvadores designados en nombre de los armadores, que se está implementando en coordinación con las autoridades españolas.

Según han añadido, los 16 tripulantes supervivientes están a salvo y la compañía mantiene un contacto estrecho con ellos y les está proporcionando todo el apoyo necesario. Algunos permanecen bajo observación médica como medida de precaución.