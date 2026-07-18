Una médico de familia y un celador se enfrentan a 11 años de prisión por estafar más de 7.000 euros al IBSalut

Archivo - Un médico de familia. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo miércoles (10.45 horas) la vista previa del juicio contra dos sanitarios, una médico de familia y un celador, acusados de estafar más de 7.000 euros al IBSalut.

La Fiscalía solicita que cada uno de los procesados, pareja entre sí, sean condenados a cinco años y medio de prisión como supuestos autores de un delito de estafa y otro de falsedad documental.

También reclama, además de la devolución de los 7.196 euros percibidos de manera irregular en sus nóminas, que paguen sendas multas de 7.200 euros y que sean inhabilitados durante seis años para el ejercicio de sus funciones sanitarias.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron entre enero y octubre de 2023, cuando ambos estaban contratados como interinos en un centro de salud de Mallorca, ella como médico de familia y él como celador.

Con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, introdujeron datos falsos en el programa informático del IBSalut de manera que figurase en la agenda de la acusada que el número de pacientes visitados era superior a la realidad, de manera que pudiese cobrar diversos complementos salariales

Por su parte, el celador, quien tenía encomendada entre sus funciones la anotación de pacientes citados en las agendas de los facultativos, anotó en la agenda informática de jornada ordinaria de la acusada pacientes supuestamente citados que, pese a que no se presentaron, se registraron como visitados.