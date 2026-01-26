Los médicos de Baleares mantienen las movilizaciones y rechazan el acuerdo sobre el Estatuto Marco

Imagen de una manifestación de médicos en Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos de Baleares mantienen el calendario de movilizaciones y rechazan el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) para aprobar un nuevo Estatuto Marco al no haber contado con estos profesionales y, en este sentido, han recordado que se mantiene la huelga convocada para los próximos días.

"Es un mal día para la sanidad pública de la que disfrutan 49 millones de españoles", ha censurado el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro.

En declaraciones a Europa Press, Lázaro ha criticado el acuerdo firmado sin el consenso de los sindicatos médicos y que no cuenta tampoco con el apoyo de los colegios. Según ha reiterado, el acuerdo de Estatuto Marco sigue penalizando a la profesión médica, no reconoce su singularidad ni resuelve el problema de la sanidad pública.

Miguel Lázaro, ha criticado la gestión que de la problemática ha hecho la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha afirmado que la cuestión recae directamente ahora sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pasa a ser un asunto de estado. "Ya llegamos a preguntarnos si la ministra está fomentando la sanidad privada", ha añadido el presidente de Simebal.

Ante este escenario, el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) ha manifestado su descontento ante el anuncio este lunes del acuerdo.

A juicio del comité, esta escenificación del acuerdo viene a reforzar lo que se lleva tiempo denunciando, que es que el Ámbito de Negociación no permitía una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM) con una capacidad de acción prácticamente anecdótica, lo que ha provocado la movilización del colectivo a través de las distintas acciones convocadas durante todo el año pasado.

Además, los sindicatos médicos han aclarado que algunas de las afirmaciones que se han hecho en la rueda de prensa no se ajustan a la realidad, como la referencia a que existe un capítulo propio en el texto dedicado a los médicos, puesto que lo que se regula de manera específica son las guardias --y de manera muy insuficiente y discriminatoria para las reclamaciones médicas y facultativas-- y no las condiciones laborales de los profesionales.

Así, la reivindicación principal del colectivo sigue siendo la de contar con una norma propia que permita una negociación directa de las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad de médicos y facultativos, ya que la reclasificación profesional aprobada no las tiene en cuenta.

Ante esta situación, el Comité de Huelga insiste en que su calendario de movilizaciones anunciado la semana pasada se mantiene intacto, animando a la profesión a mostrar su descontento, tanto en la manifestación unitaria convocada para el próximo 14 de febrero en Madrid como en las semanas de huelga nacional indefinida que se han fijado para los próximos meses por parte de la mayoría de los sindicatos profesionales de toda España.