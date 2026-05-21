Los médicos estudian otras medidas de presión para evitar el impacto de las huelgas sobre los pacientes

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha asegurado que están estudiando nuevas medidas de presión para evitar el impacto de la huelga sobre los pacientes.

Lo ha dicho la tarde de este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, durante la concentración que ha reunido a más de medio centenar de médicos en el centro de Palma para protestar contra el Ministerio de Sanidad por la falta de negociación para acordar un Estatuto Marco propio para el colectivo.

La previsión de Lázaro es que cuando finalice el periodo de huelgas mensuales, que llegará a su fin el próximo 19 de junio, las movilizaciones puedan haber provocado alrededor de tres millones de actos médicos.

"Hay un componente, que es el perjuicio al paciente, y nos estamos planteado en qué medido podemos plantear otras estrategias de confrontación. La ciudadanía no se merece esto, tampoco los pacientes", ha dicho el también presidente de Simebal.

Aunque ha afirmado que tras el parón de julio y agosto "volverán a la carga" en septiembre, no ha aclarado si será mediante el mismo sistema de huelgas mensuales.

Una de las posibilidades que barajan, ha explicado Lázaro, es la posibilidad de que los médicos renuncien a toda la actividad voluntaria que realizan. También convocar una huelga indefinida, algo a lo que ha dicho que el colectivo "no quiere", o presentar una denuncia ante la Comisión Europea.

El presidente del CESM ha lamentado que tras 30 días de huelga el Ministerio de Sanidad no haya dado respuesta a ninguna de sus reivindicaciones, por lo que ha vuelto a pedir la creación de una mesa de trabajo interministerial en la que también participen Función Pública y Hacienda.

En los próximos días, ha indicado, tienen previsto reunirse con representantes del PNV y de Junts para tratar de desbloquear la negociación. Con esta presión ha confiado que el Gobierno les llame a negociar "por responsabilidad política y por el impacto sobre los pacientes".

"Aquí el problema no es un conflicto laboral, esto es un conflicto sanitario que exige un pacto de Estado. Queremos una negociación que no perjudique al personal sanitario que no se médico y que se nos reconozca", ha apuntado.

LA PROTESTA EN PALMA

Algo más de medio centenar de médicos se han concentrado en el Borne, en Palma, portando pancartas contra la ministra de Sanidad, Mónica García, y banderas de Baleares.

La ministra ha sido el blanco de buena parte de las consignas que han coreado los manifestantes, quienes también han lanzado proclamas a favor de una mejora de sus condiciones laborales.

De este modo se llega a la recta final de la cuarta semana de huelga médica en lo que va de año, que ha de momento mantiene un elevado seguimiento y acumula ya más de 11.300 actos médicos suspendidos en Baleares.

Lázaro ha admitido que el colectivo está "cansado y frustrado" tras semanas de huelga mediante las cuales no han conseguido avanzar en la negociación de un Estatuto Marco diferente al borrador presentado por Sanidad, "absolutamente maltratador" para el colectivo.

"Hay desgaste porque ha habido mucha implicación. Es un camino de resistencia, de no desistir, de insistir. No es una carrera de 100 metros lisos sino un maratón, y además la administración juega al desgaste para desmovilizarnos.