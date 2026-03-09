Medio centenar de madres y padres asisten a la primera charla de Fiestas Seguras en el IES Sineu

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de madres y padres han asistido este lunes a la primera charla para familias sobre Fiestas Seguras, impulsada por el Govern, celebrada en el IES Sineu.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa, han asistido familiares procedentes tanto de Sineu como de otros municipios del Pla y del Raiguer.

La sesión ha corrido a cargo del coordinador del Programa de Fiestas Seguras, Rafel Covas, con la participación de policías tutores de Llubí y Lloret, Diego Amor y Tomeu Bauzá, respectivamente.

Durante la charla, iniciada por el director del IES Sineu, Pere Gelabert, se han abordado las principales problemáticas detectadas en fiestas frecuentadas por adolescentes y jóvenes y se han ofrecido orientaciones y consejos prácticos para que las familias puedan acompañar mejor a sus hijos en estos contextos.

La iniciativa, que tiene una "clara finalidad pedagógica y preventiva", forma parte de las acciones previstas dentro del Programa de Fiestas Seguras, impulsado por el Govern a través del Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib).

El programa apuesta por la prevención, la coordinación entre administraciones y la formación de todos los agentes implicados para fomentar celebraciones más seguras y responsables.

Según la Conselleria, la buena acogida de esta primera charla confirma el interés de las familias por disponer de información y herramientas que les ayuden a afrontar los retos asociados a las fiestas populares y al ocio juvenil.

Desde el Govern se ha valorado "muy positivamente" la respuesta y la participación en una iniciativa que se irá repitiendo en otros municipios adheridos al programa.