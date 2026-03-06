Medio centenar de pacientes están pendientes de ingreso en Son Espases

Archivo - Dos enfermeros atienden a una paciente. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 49 pacientes están pendientes de ingreso este viernes en el Hospital Son Espases, según han informado fuentes del IbSalut.

En el resto de los hospitales públicos del archipiélago, según las mismas fuentes, la situación es de normalidad.

Cabe recordar que a lo largo de este jueves, tanto UGT como USAE alertaron de un nuevo "colapso" de las urgencias de Son Espases. El primer sindicato cifró en 77 los pacientes pendientes de ingreso.

Ante este escenario, el centro hospitalario paralizó toda la actividad quirúrgica programada y agilizó tanto las pruebas complementarias a los pacientes que están pendientes de ingreso como las altas.