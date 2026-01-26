Medio centenar de personas reclaman en Cort una alternativa a los vecinos de Son Bordoy que a van a ser desalojados. - PAH MALLORCA

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas convocadas por la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca han reclamado este lunes en la plaza de Cort una alternativa habitacional para los vecinos de Son Bordoy que está previsto que sean desalojados.

Se trata de un grupo de familias, unas 200 personas en total, que habitan el lugar desde hace 28 años, cuando el exalcalde de Palma Joan Fageda dio en cesión de uso unas tierras que no eran urbanizables a un colectivo de familias.

Desde entonces, ha habido dos renovaciones de la cesión. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, tras anunciarse en las parcelas una promoción de más 750 viviendas, se les comunicó el plazo de diez días para abandonar el lugar. Este procedimiento, en todo caso, se ha podido paralizar por la vía judicial.

La portavoz de la PAH, Àngela Pons, ha acusado al Ayuntamiento y a la promotora de actuar de mala fe y entregar notificaciones, algunas con errores, a personas que en algunos casos no saben ni leer ni escribir. "Se pensaban que se iban a ir enseguida, pero han demostrado que saben luchar y que quieren una alternativa", ha explicado Pons.

Desde la plataforma han planteado la posibilidad de que en las mismas parcelas o en otras, se levanten unas 50 o 60 viviendas prefabricadas, que tienen un coste de entre 3.500 y 10.000 euros y que serían una solución para estas familias.

Se trata de una posibilidad, según han trasladado a la PAH los grupos de la oposición en Cort, que es viable y factible, más aún al contar el Ayuntamiento con suficiente remanente presupuestario.