Medio millar de alumnos y docentes participan en una jornada de Escuela Católica para fomentar vocaciones científicas. - CAIB

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de alumnos y docentes han participado este jueves en Expotecno, una jornada de innovación educativa, tecnología y para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas organizada por Escuela Católica.

Expotecno, según ha informado Escuela Católica en nota de prensa, se ha consolidado como una de las iniciativas educativas más destacadas impulsadas por la patronal para fomentar las vocaciones steam entre los jóvenes, el concepto que engloba disciplinas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, y que apuesta por un modelo de aprendizaje innovador, creativo e interdisciplinario orientado a los retos del futuro.

Durante la jornada, los participantes han visitado una exposición de proyectos tecnológicos elaborados por los diferentes centros de la fundación, al tiempo que han descubierto los espacios del Museo de la Educación y del Museo del Calzado y de la Industria de Inca.

El programa ha incluido también una ruta guiada por el municipio de Inca, conducida por alumnado de cuarto de ESO del Colegio San Vicenç de Paül, que ha actuado como embajador del patrimonio cultural y educativo de la ciudad.

El itinerario ha finalizado con la visita a una exposición dedicada a las mujeres que han cambiado y continúan cambiando el mundo, con el objetivo de reivindicar el papel de los referentes femeninos en los ámbitos científico y tecnológico.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado el encuentro y ha participado en la entrega del segundo premio de Mallorca del concurso 'Pinta Europa', junto con la gerente de la Fundación Illes Balears Europa, Marta Cano.

También han realizado una visita por los stands de la Expotecno con las autoridades, entre ellas, el presidente de la Fecib, Miquel Balle; la presidenta y gerente de Escuela Católica de Baleares (ECIB), Llúcia Salleras, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.