Medios aéreos de la Guardia Civil mantienen la búsqueda de los migrantes desaparecidos en Mallorca

Archivo - El helicóptero de la Guardia Civil, evacuando a una persona. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos de la Guardia Civil mantienen la búsqueda de los migrantes desaparecidos en los últimos días en aguas de Mallorca.

En un comunicado, el Instituto Armado ha señalado que las labores continúan con medios aéreos debido a las condiciones de mala mar, que dificultan las labores de rastreo marítimas.

Cabe recordar que el pasado 21 de agosto se activó un dispositivo de búsqueda tras conocerse la desaparición de tres migrantes a cuatro millas al sur de la isla de Mallorca.

El sábado 23 de agosto se dio inicio a otro dispositivo de búsqueda al tenerse conocimiento de que 12 migrantes se habrían lanzado al mar de una patera varada a unas 60 millas al suroeste de la isla de Mallorca. En esta patera fueron rescatados con vida por Salvamento Marítimo un total de 14 migrantes.

La Guardia Civil de Baleares ha agradecido la labor de coordinación y cooperación mantenida con Salvamento Marítimo. La profesionalidad, entrega y rapidez de sus actuaciones ha sido determinante para desplegar una respuesta inmediata y eficaz, pese a las condiciones de extrema dificultad, habiendo logrado salvar un gran número de vidas humanas rescatadas de un total de 74 pateras en este último mes.