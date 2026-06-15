Medios aéreos y terrestres combaten un incendio agrícola en Santanyí - CAIB

Los efectivos del Ibanat también trabajan para sofocar un incendio forestal en Sant Josep PALMA/EIVISSA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres están trabajando para sofocar un incendio agrícola declarado la tarde de este jueves en una parcela entre Santanyí y Campos.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, están actuando cinco medios aéreos, dos autobombas, 29 bomberos forestales y tres agentes de medio ambiente.

También están desplegados efectivos de los parques de Felanitx, Llucmajor y Manacor, así como un sargento y un técnico, de los Bomberos de Mallorca.

INCENDIO FORESTAL EN SANT JOSEP

En paralelo, efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) están combatiendo un incendio forestal declarado sobre las 13.35 horas en la zona de Porroig, en la localidad ibicenca de Sant Josep de sa Talaia.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha declarado el fuego como de gravedad potencial cero.