Medios aéreos y terrestres combaten un incendio forestal declarado en Petra - CAIB

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) combaten un incendio forestal declarado la mañana de este sábado en Petra.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha calificado el fuego como de gravedad potencial cero.

En la zona están trabajando tres medios aéreos, dos autobombas, una veintena de bomberos forestales y tres agentes de medio ambiente.

También colaboran efectivos del parque de Manacor de los Bomberos de Mallorca.