Medios aéreos y terrestres combaten un incendio forestal en Muro

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) combaten un incendio forestal declarado en Son Morell, en el municipio de Muro.

El fuego, que ha sido catalogado como de gravedad potencial cero, se ha desatado alrededor de las 14.40 horas de este lunes.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, están desplegados cuatro medios aéreos, una autobomba, 22 bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

Las llamas continúan activas pasadas las 16.00 horas pero no se espera que supongan un riesgo ni para personas ni para infraestructuras.