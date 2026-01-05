Memòria de Mallorca critica el "lamentable" estado del busto de Aurora Picornell y exige al Consell su reparación

Imagen del busto de Aurora Picornell donde se puede observar el "grave estado deterioro" - MEMÒRIA DE MALLORCA

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Memòria de Mallorca ha criticado el "lamentable" estado del busto de Aurora Picornell y ha exigido al Consell de Mallorca su reparación "inmediata".

En una nota de prensa, Memòria de Mallorca ha informado que, coincidiendo con el 89 aniversario del asesinato de Aurora Picornell, referente del movimiento obrero y feminista y víctima del franquismo, ha registrado este lunes un escrito formal ante el Consell de Mallorca para denunciar el "grave estado de deterioro" del busto erigido en su memoria en el Passeig del Born del Molinar.

La asociación ha advertido al respecto que el monumento, inaugurado el 5 de marzo de 2019 a iniciativa de la Dirección Insular de Igualdad del Consell de Mallorca con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, ha sido objeto de reiterados actos vandálicos.

En concreto, recientemente, la placa explicativa y el pilar que sustenta el busto han sufrido daños graves, presuntamente causados por el uso de algún tipo de ácido, que también ha afectado a la propia escultura, ha explicado. Y, ha lamentado que, "a pesar de las tareas puntuales de limpieza de las pintadas por parte de los servicios municipales, el conjunto memorial no ha sido restaurado ni repuesto en las condiciones originales".

Ante estos hechos, Memòria de Mallorca ha recordado que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece la obligación de las administraciones públicas de garantizar la preservación, señalización y perdurabilidad de los espacios y elementos de memoria democrática, así como de evitar su desaparición o menoscabo. Y, ha añadido que la misma norma considera infracción muy grave la destrucción o deterioro de elementos simbólicos en homenaje a las víctimas de la dictadura franquista.

Por ello, en el escrito registrado este lunes, la asociación ha solicitado que, una vez constatados los daños --acreditados con fotografías recientes y comparativas del momento de la inauguración--, se proceda de manera "inmediata" a la reparación y reposición "íntegra" del monumento, devolviéndolo al estado original.

Igualmente, Memòria de Mallorca ha advertido que, en caso de incumplimiento de las obligaciones legales de conservación, se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes en defensa de la "dignidad" y la "memoria" de Aurora Picornell.

Pues, para la asociación, en un día como hoy, en que se recuerda su asesinato, el "deplorable" estado del busto es una muestra de "desidia institucional" que ha calificado de "intolerable". "La memoria democrática no solo se tiene que proclamar, se tiene que proteger", ha subrayado finalmente Memòria de Mallorca.