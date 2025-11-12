Menorca acogerá una jornada sobre consumo de drogas y factores de vulnerabilidad en las mujeres

MENORCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IBDona celebrará en Menorca, con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la jornada de formación 'Perspectivas profesionales sobre el consumo de sustancias y factores de vulnerabilidad en las mujeres'.

Al encuentro, que se centrará en los usos de drogas y su relación con las violencias contra las mujeres, así como el uso de medicación en los procesos de recuperación de mujeres víctimas de violencia de género, se han inscrito más de 70 profesionales de ámbitos diversos, como la salud y los servicios sociales.

La jornada, que se lleva a cabo con la colaboración del Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Es Mercadal, tendrá lugar el próximo viernes en la Sala multifuncional de Es Mercadal. La bienvenida correrá a cargo de la directora del IBDona, Cati Salom, de la consellera insular, Carme Reynés, y del alcalde del Ayuntamiento de Es Mercadal, Joan Palliser.

Seguidamente, tendrá lugar la conferencia inaugural bajo el título 'Perspectiva de género, usos de drogas y violencias', a cargo de Nuria Romo, catedrática de Antropología Social de la Universidad de Granada.

Por otro lado, tendrá lugar una conferencia titulada 'El uso de medicación en los procesos de recuperación de mujeres víctimas de violencia de género', a cargo de Gisela Hansen, doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, y especialista en adicciones, salud mental y género; Berenice Domínguez, psicóloga social, máster en Drogodependencias y formada en Psicoterapia Feminista y Transformación Social, y Sara Ovejero, ginecóloga del hospital Mateu Orfila, máster en violencia de género y miembro del Comité de violencia de género del Área de Salud de Menorca.

Asimismo, se ofrecerá la conferencia 'La vulnerabilidad química como forma de violencia contra las mujeres', a cargo de Manuel Isorna, doctor en Psicología, profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vigo; Elena Klusova, médica de la Unidad Móvil de Apoyo Avanzado y Tripulante de helicópteros del Servicios de Emergencias Médicas-SAMU 061, de Ibiza; Tatiana Berge, médica forense y subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares en Menorca; y Ana Burgos, antropóloga e integrando del Observatorio Noctámbulo@s.

Finalmente, tendrá lugar la conferencia titulada 'El consumo de sustancias en mujeres en situación y/o contextos de prostitución', a cargo de Sílvia Baviera, trabajadora social de Hermanas Oblatas- Casal Petit (centro de atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con hasta de explotación sexual), de Palma; Marta Expósito, técnica de intervención de Médicos del Mundo en Baleares, y Cassandra Domingo, trabajadora social y terapeuta en el Centro de Tratamiento Integral de PHB de Menorca.