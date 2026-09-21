Menorca contará con una nueva unidad de hospitalización a domicilio

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita el Mateu Orfila - CAIB

MENORCA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha anunciado este lunes la puesta en marcha durante el primer trimestre de 2027 de la nueva unidad de hospitalización a domicilio de Menorca, que ha calificado como "uno de los proyectos estratégicos más importantes previstos por el Área de Salud en los próximos meses".

García ha subrayado que la nueva unidad permitirá ofrecer, por primera vez en Menorca, atención hospitalaria en el domicilio de los pacientes "con las mismas garantías de calidad y seguridad que la hospitalización convencional".

La responsable autonómica ha explicado que este nuevo dispositivo asistencial, que dará cobertura a toda la isla, contará inicialmente con 12 camas y un equipo multidisciplinar formado por dos profesionales de la medicina, seis de enfermería y un profesional del ámbito administrativo, además de una dotación de tres vehículos.

Asimismo, ha destacado que la unidad estará dirigida a pacientes clínicamente estables que requieran cuidados hospitalarios, pero que puedan recibirlos de forma segura en su domicilio.

"La puesta en marcha de este servicio supone un hito para el sistema sanitario menorquín, ya que permitirá disponer de una prestación hasta ahora inexistente en la isla y contribuirá a mejorar la experiencia de los pacientes, reducir los ingresos convencionales y reforzar la coordinación entre el hospital, la atención primaria y los servicios de urgencias", ha manifestado.

La consellera ha hecho estas declaraciones durante la visita al Hospital Mateu Orfila junto con la presidenta del Govern, Marga Prohens, con el objetivo de conocer de primera mano los servicios asistenciales que han experimentado una mejora significativa a lo largo de esta legislatura, gracias a la incorporación de profesionales, el refuerzo de plantillas y la puesta en marcha de nuevas prestaciones.

La visita ha empezado con una primera parada en el hospital de día, donde Prohens y García han conocido de cerca la consolidación del Servicio de Oncología, que ha completado su plantilla con la incorporación de un cuarto especialista y ha ampliado su espacio asistencial con una nueva consulta.

"La mejora más destacada es la creación de la Unidad de Consejo Genético de Cáncer Hereditario, que desde su puesta en marcha ha atendido 315 consultas y ha permitido identificar, a partir de los estudios completados hasta la fecha, a un total de 26 familias menorquinas portadoras de variantes genéticas asociadas a un mayor riesgo de cáncer", ha explicado la presidenta de Ejecutivo autonómico.

Prohens también ha podido constatar la evolución del Servicio de Aparato Digestivo, que hace ahora un año incorporó a un tercer especialista para cubrir una plaza declarada de muy difícil cobertura. Este refuerzo ha tenido un impacto directo en la actividad asistencial: la lista de espera ha pasado de los 718 pacientes registrados en diciembre de 2024 a los 131 actuales, y la demora para una primera consulta se ha reducido de 134 días a tan solo 19.

Durante el recorrido también ha tenido conocimiento de las mejoras incorporadas en la Unidad del Dolor, que desde finales de 2025 tiene, por primera vez, una consulta propia e independiente, diferenciada de las consultas de Anestesiología. Esta actuación ha permitido ofrecer una atención más adecuada y personalizada a los pacientes con dolor crónico, así como mejorar las condiciones asistenciales y organizativas del servicio.

En el ámbito de la nefrología, la presidenta ha visitado la nueva consulta creada tras la incorporación del programa de diálisis peritoneal a la cartera de servicios del Hospital Mateu Orfila.

La puesta en marcha del programa se enmarca en la estrategia de desarrollo de las terapias renales domiciliarias y ha ido acompañada de nuevas inversiones en recursos humanos y asistenciales que han reforzado la capacidad de respuesta del Servicio de Nefrología.

Por último, la presidenta ha conocido al equipo que desarrolla el nuevo programa de atención a la patología dual puesto en marcha el pasado mes de julio en el hospital de día de salud mental. Se trata de un recurso pionero de atención ambulatoria intensiva, integrado en el Plan Estratégico de Bienestar Emocional y Salud Mental de Baleares 2025-2030, que permite ofrecer en Menorca una atención especializada que, hasta el momento, en muchos casos obligaba a derivar a los pacientes a Mallorca.