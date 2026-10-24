La menorquina Marina Enrich Genestar, primer premio del Certamen de Artes Visuales Art Jove 2026 - CAIB

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista menorquina Marina Enrich Genestar, más conocida como Marina E.G., ha ganado el primer premio del Certamen de Artes Visuales Art Jove 2026 con su proyecto 'Una protesta d'amor'.

La final del certamen, organizado por el IBJove, tuvo lugar el viernes en Sant Llorenç des Cardassar y en el marco del BrodArt 2026, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

El primer premio consiste en 1.500 euros en metálico y 3.000 euros adicionales destinados a financiar la participación del artista en el programa de intercambios culturales Art Pertot, que le permitirá presentar su obra en el Festival Inund'Art de Girona, en marzo de 2027, y en una exposición colectiva en la Casa de la Catalanitat de Perpiñán, en enero de 2028.

El jurado también ha distinguido con el segundo premio, dotado con 1.000 euros en metálico, al artista mallorquín Josep Alorda, por su instalación audiovisual 'Sa meva padrina brodava'. Con el tercer premio ha sido reconocido el mallorquín Samuel Díaz por su proyecto 'El fil invisible', por el cual recibirá 500 euros.

DEDICADA AL BORDADO

La final del certamen se ha integrado en la programación del BrodArt 2026, una iniciativa impulsada por el Museu del Brodat i el Teixit de Sant Llorenç des Cardassar, que este año explora las relaciones entre la tradición artesanal, el diseño y la creación artística contemporánea.

Los siete artistas finalistas del certamen han presentado propuestas que, a través de diferentes disciplinas como la pintura, la fotografía, la escultura, las instalaciones audiovisuales y la performance, ofrecen nuevas miradas sobre el bordado, la memoria colectiva, el trabajo artesanal y las transformaciones del territorio.

Las obras seleccionadas se han distribuido por distintos espacios de Sant Llorenç des Cardassar, convirtiendo el municipio en un recorrido expositivo que conecta el patrimonio textil con las nuevas formas de expresión artística.