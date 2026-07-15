Al menos un detenido por participar en protestas contra la turistificación, según 'Menys turisme, més vida'

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha sido detenida este miércoles en el municipio mallorquín de Santa Maria por haber participado en "protestas contra la turistificación", según ha informado la plataforma 'Menys turisme, més vida' en sus redes sociales.

Por el momento se desconoce el número exacto de personas detenidas si bien la plataforma ha explicado que "al menos una persona" ha sido arrestada por la Guardia Civil "acusada de participar en protestas contra la turistificación".

"Ante la criminalización y la represión nos encontrarán unidas", señala 'Menys turisme, més vida' en su perfil en redes sociales.

Cabe recordar que hace unos meses varias inmobiliarias de este municipio aparecieron con pintadas vandálicas con mensajes contra el turismo.

Además, 'Menys turisme, més vida' compartió a principios de julio lo que calificó como un 'manual de acción contra la turistificación' en el que ofrecía recomendaciones para señalar "todo lo que hay que expulsar" e incluía en este punto a alquileres turísticos, inmobiliarias, carteles de la federación hotelera o negocios gentrificadores.

"Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga", señalaban en la publicación difundida en las redes sociales con consejos como ocultar el rostro y vigilar las cámaras de seguridad para señalar alquileres turísticos y negocios. Este manual fue criticado por administraciones, sindicatos, empresarios y otros colectivos.