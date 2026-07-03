'Menys turisme, més vida' pide reducir plazas turísticas y cortes de agua a grandes consumidores en época de sequía

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Menys turisme, més vida' ha exigido reducir por ley el techo de plazas turísticas y que los cortes o restricciones de agua que se apliquen en épocas de sequía sean prioritarios para los grandes consumidores como hoteles o campos de golf, antes que a la población local.

Así lo han expuesto este viernes los portavoces de la entidad, Pere Joan Femenia y Dani Comas, durante la presentación de las medidas que defenderán en la manifestación contra la masificación turística convocada para el próximo 26 de julio, a las 19.00 horas, en la plaza de España de Palma.

La organización ha reclamado al Govern que impulse ante el Gobierno central mecanismos para prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de no residentes y fondos de inversión, reducir las plazas turísticas y prohibir el alquiler vacacional.

También ha exigido la prohibición "definitiva" de nuevas licencias de alquiler turístico, incrementar los recursos destinados a la inspección del alquiler turístico ilegal, impulsar planes efectivos de movilidad sostenible, limitar el acceso a espacios naturales saturados y poner fin a las campañas de promoción turística mediante la eliminación o reducción del presupuesto de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) y de la Fundación Mallorca Turismo.