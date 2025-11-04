El mercado británico aumenta en Ibiza esta temporada un 1,3% respecto al año anterior

IBIZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El mercado británico en Ibiza ha aumentado esta temporada un 1,32 por ciento respecto al año anterior y lo ha hecho en marzo y abril, según ha destacado el Consell de Ibiza en la World Travel Market de Londres.
La institución insular ha señalado en un comunicado que el dato aumentará a finales de año vistas las buenas perspectivas para octubre y noviembre.
Según datos del Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SITEivissa), en noviembre se ofertarán más de 8.000 plazas directas de Reino Unido a Ibiza, un 3 por ciento más que en noviembre del año anterior.
"El mercado británico es clave para desestacionalizar, pero crece en marzo, abril, octubre y noviembre, mientras que se congela en temporada alta", ha explicado el presidente insular, Vicent Marí.
También ha dicho que el mercado británico tiene un comportamiento que lo convierte en prioritario para los agentes turísticos insulares, con un índice de repetición del 64 por ciento y una valoración de Ibiza como destino de 90 puntos sobre 100.
"Debemos trabajar para reforzar estas tendencias: explicar que Ibiza ha reducido plazas para julio y agosto y que ahora toca crecer el resto del año", ha dicho Marí.