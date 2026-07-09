Archivo - Imagen de recurso de trabajadores del sector de la contrucción realizando tareas en una jornada con altas temperaturas - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral de Baleares sigue "robusto y dinámico" con un modelo laboral "de mayor calidad" y con más estabilidad.

Esta es la principal conclusión del reto 'Calidad del crecimiento del empleo en las Islas', presentado este jueves por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

"Es importante destacar que se reduce la temporalidad en 53 puntos porcentuales y que en siete años se ha pasado del 83% al 30% del total", ha subrayado Costa.

Así, en 2025 hay 584.875 personas afiliadas de media, con un incremento de un 14,4%, 2,2 puntos por encima de España. Esto consolida un modelo laboral de mayor calidad con el aumento de los indefinidos, según ha indicado.

"De hecho en siete años se han triplicado los contratos indefinidos: de los 85.400 en 2019 a 263.200 en 2025 y el porcentaje de indefinidos se ha estabilizado en el 70% por tercer año consecutivo", ha añadido Barceló, quien ha destacado que, como consecuencia, "hay menos rotación laboral, por la reducción de nuevos contratos indefinidos". De hecho, en 2019 se generaron 431.000 contratos temporales, mientras que en 2025 son 116.000, con la temporalidad estancada desde 2023.

La hotelería, la construcción y el comercio son los máximos contribuyentes a la estabilidad laboral. Por ejemplo, los contratos indefinidos de la hotelería entre 2019 y 2025 representan el 41% del total.

"Además, el sector de la construcción ha conseguido hacer el mayor esfuerzo para eliminar, casi del todo, la temporalidad", ha indicado Barceló sobre la base de los datos.

En 2019 el 14% de los trabajadores eran indefinidos --el sector con menor representación-- y en 2025 hay un 93% de indefinidos. Finalmente, la hotelería también ha hecho un gran esfuerzo pasando del 18% en 2019 al 85% en 2025.

Por otro lado, según el análisis efectuado por la Dirección General de Economía y Estadística, hay una mayor contribución de estabilidad laboral en segmentos de menor nivel educativo y grupo profesional.

Así, el 74% de los nuevos contratos indefinidos entre 2019 y 2025 pertenecen a un nivel educativo inferior a bachillerato. "El impacto de la contratación indefinida ha sido más intenso en el segmento de menos calificación (sin estudios o primarios): de un 16% de indefinidos en 2019 a un 76% en 2025", ha indicado Barceló.

El grupo profesional con una mayor incidencia de nuevos contratos indefinidos entre 2019 y 2025 ha sido el Personal Operativo, el más castigado por la temporalidad.

De hecho, en siete años el peso de los contratos indefinidos se ha incrementado más de 50 puntos en todos los niveles formativos, destacando el de sin estudios (63 puntos). Paralelamente la temporalidad se reduce con mayor intensidad en la hotelería (42%) y bachillerato (50%).

Esta estabilidad laboral ha crecido en todos los tramos de edad, a pesar de que el grueso del cambio lo ha protagonizado el tramo de jóvenes menores de 25 años, que han pasado del 13% de indefinidos en 2019 al 67% en 2025 (54,3 puntos más).

Por género, los hombres registran un aumento superior al de las mujeres a todas las franjas de edad, con una especial incidencia de los hombres de entre 25 y 34 años, donde el peso de la contratación indefinida se ha incrementado 57 puntos. En el caso de las mujeres, el incremento decrece de manera bastante regular a medida que aumenta la edad.

Por otro lado, Eivissa y Menorca destacan para ser las islas que más han contribuido a la estabilidad laboral desde 2019. "En Ibiza se ha hecho un esfuerzo importante (66 puntos) para conseguir reducir la temporalidad. En concreto, en siete años ha pasado de tener un 19% de indefinidos en 2019 a un 85% en 2025", ha afirmado Costa.

En Menorca, se ha crecido en 57 puntos, de un 14% en 2019 a un 71% en 2025. Hay una mejora general por género en todas las islas, con Eivissa registrando los incrementos más elevados en ambos sexos.

"Hay que destacar que a pesar de que los hombres han ganado estabilidad en mayor medida que las mujeres en todas las islas, la brecha de género es persistente", ha dicho Barceló.

Finalmente, Costa y Barceló ha explicado algunos retos del mercado laboral de las. En primer lugar, la mejora en el sector comercio, que es el tercer sector que más contribuye en la generación de nuevos contratos indefinidos, aunque su peso representa el 69% del total en 2025 (frente al 85% de la hotelería).

"Además, tenemos que hacer un esfuerzo para aumentar el peso de la contratación indefinida en el nivel educativo superior, donde el peso de la contratación indefinida (51%) queda 25 puntos por debajo del segmento con menos estudios (76%)", ha detallado Costa.

También han destacado la mejora de indefinidos entre las mujeres, puesto que los hombres registran un aumento superior en todas las franjas de edad e islas.

Finalmente, el estudio señala que se tienen que concentrar los esfuerzos en Mallorca, porque es la isla que menos ha contribuido a la estabilidad laboral (49 puntos) desde 2019: el 65% de los contratos su indefinidos, frente al 85% de Eivissa.