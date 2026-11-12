El mercado del Olivar, la "gran despensa" de Palma, celebra sus 75 años de historia

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visita el mercado del Olivar con motivo de su 75 aniversario - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado del Olivar de Palma ha celebrado este jueves el 75 aniversario de su fundación con la visita del alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, y del regidor de Mercados, Llorenç Bauzá.

En la visita institucional también han participado el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado del Olivar, Jaume Aguiló, y el gerente del equipamiento municipal, Joan Carles Moll.

El alcalde ha recibido un obsequio conmemorativo de manos de la asociación de comerciantes y llevado a cabo un recorrido por las diferentes paradas del mercado, ha informado el Ayuntamiento de Palma y el mercado del Olivar en sendos comunicados.

Los 75 años de historia del Olivar, ha dicho, son "el resultado del esfuerzo de muchas personas que han dedicado muchas horas de trabajo a consolidar e impulsar un mercado con el que generaciones enteras de palmesanos se sienten profundamente identificados".

Aguiló, por su parte, ha trasladado la satisfacción de todos los comerciantes de alcanzar tres cuartos de siglo de historia "junto a sus clientes" y ha puesto en valor la función que desempeñan tanto en la vida cotidiana como en situaciones de emergencia, actuando como la "gran despensa de la ciudad".

También ha reivindicado su papel en la defensa del producto local y el apoyo a agricultores y productores, así como su capacidad para adaptarse a los cambios de la sociedad y ofrecer una amplia variedad de alimentos, productos y calidades. De cara al futuro, ha recordado "la importancia de contar con el reconocimiento y el respaldo de las administraciones".

LA HISTORIA DEL MERCADO

Los antecedentes del actual mercado del Olivar se remontan al año 1915, cuando el arquitecto Gaspar Bennàssar diseñó un primer esbozo del proyecto que, tiempo después, debía dar lugar al edificio del mercado.

En 1947, otros dos arquitectos, Gabriel Alomar y Enric Juncosa, culminaron la redacción de la propuesta inicial y sentaron las bases del inmueble que debía acoger posteriormente los diferentes negocios y tiendas, reuniéndolos en una estructura de hormigón armado, con grandes ventanales, como corresponde a las consignas de la arquitectura racionalista que imperaba a mediados del siglo XX.

En 1951 abrió sus puertas y en los años posteriores registró "otros muchos momentos de singular importancia", como la reforma de los espacios interiores que se llevó a cabo entre 1998 y 2003 con el fin de adecuar mejor las diferentes zonas y áreas de venta a través de un diseño que favoreciera la funcionalidad del recinto.