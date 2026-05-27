Mercadona abre su primera 'Tienda 9' en Mallorca, con más espacios para productos frescos - MERCADONA

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Mercado ha abierto su primera 'Tienda 9' de Mallorca en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar, que cuenta con más espacio para los productos frescos y pretende ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

La reforma, en cuya construcción han participado 66 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de más de tres millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

Entre las principales novedades está la reorganización integral del espacio, que pasa de ser una tienda organizada por negocios a estarlo por procesos.

De esta forma, la empresa pretende dar "un paso más en la optimización del acto de compra", haciendo que sea más ágil y sencillo mediante una organización más intuitiva del surtido. Además, busca favorecer la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación.

De la reorganización del espacio ha nacido lo que Mercadona ha bautizado como el "obrador central", una zona en la que se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Además, supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

La tienda cuenta también con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que aspiran a facilitar la autogestión del supermercado, optimizar la toma de decisiones y agilizar los procesos de toda la cadena.

Entre ellos, murales que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, el uso de CO2 como refrigerante y la actualización técnica de la sala de máquinas.