MÉS acusa al Ayuntamiento de Palma de "aplicar la mordaza" a los vecinos tras la retirada de una campaña contra el ruido

Archivo - MÉS per Palma acusa a Vox de intentar "silenciar a la sociedad civil" tras sus críticas a las asociaciones vecinales - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al Ayuntamiento de "aplicar la mordaza" a los vecinos tras la retirada de una campaña contra el ruido que diversas asociaciones habían colocado en algunos barrios de la ciudad.

Han sido los Bomberos de Palma, ha indicado la formación en un comunicado, quienes han retirado los carteles en los que se denunciaba públicamente el "incivismo" que padecen los vecinos.

Para los eocosoberanistas, es una muestra más de la "deriva autoritaria" de un equipo de gobierno "que reacciona a las críticas ejerciendo la censura".

"Cuando los vecinos de Santa Catalina, sa Llotja-Born, es Jonquet o del Paseo Marítimo reclaman soluciones a los ruidos, el PP les ignora. Y cuando denuncian públicamente esta situación, su respuesta es aplicarles una mordaza", ha criticado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

Los ecosoberanistas han considerado "especialmente grave" que este intento de "silenciar" a los vecinos se produzca a la vez que el Ayuntamiento "continua dedicando grandes recursos y esfuerzos a proteger los intereses vinculados al negocio turístico y a las actividades económicas que generan conflictos en los barrios".

Las reivindicaciones de los residentes sobre asuntos como la vivienda, la saturación turística, la convivencia o la calidad de vida "continúan sin respuesta" mientras Cort "actúa con una rapidez extraordinaria cuando se trata de defender determinados intereses económicos", han insistido.

"Siempre están para promover la masificación turística y para proteger a los empresarios. Por contra, los vecinos que la padecen solo reciben silencio y ahora también censura. Esta doble vara de medir explica perfectamente las prioridades del PP", ha reiterado Truyol.