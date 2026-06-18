MÉS acusa a Galmés de cómplice de Bestard por su silencio y reclama una comparecencia urgente

Archivo - Portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló,- MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido la comparecencia urgente del presidente del Consell, Llorenç Galmés, para que explique públicamente qué decisiones piensa adoptar ante las conclusiones de los informes sobre el uso de los vehículos oficiales por parte del vicepresidente Pedro Bestard.

La formación considera "incomprensible" que, después de conocerse unos hechos de tanta gravedad, el máximo responsable de la institución todavía no se haya pronunciado ni haya anunciado ninguna medida. En un comunicado, los ecosoberanistas han advertido que el silencio del presidente insular le convierte en cómplice.

"Galmés no puede esconderse en el silencio ni desvincularse del caso porque fue él mismo quién encargó los informes internos que acreditan un uso improcedente de recursos públicos", ha señalado la portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Catalina Inés Perelló.

A juicio de MÉS, precisamente por eso, su responsabilidad política es hoy mayor que la de cualquier otro miembro del gobierno insular.

Los ecosoberanistas han recordado que Galmés pidió estos informes porque había indicios de conductas irregulares por lo que, ahora que conoce las conclusiones, "no puede mirar hacia otro lado".

"Tiene la obligación de explicarse ante la ciudadanía y de decir qué medidas piensa adoptar. El silencio también es una decisión política", ha afirmado la portavoz, Catalina Inés Perelló.

A juicio de los ecosoberanistas, el presidente insular se encuentra ante la encrucijada política e institucional de defender la integridad de la institución y los recursos públicos o proteger a su vicepresidente y socio de gobierno.

"Cada hora que pasa sin que Galmés comparezca, sin que condene los hechos y sin que anuncie actuaciones, su responsabilidad política aumenta. Si continúa callado, dejará de ser el presidente que encargó una investigación para esclarecer unos hechos graves para convertirse en el presidente que las tapa y las consiente", ha añadido Perelló.

La formación ha reclamado una comparecencia inmediata de Llorenç Galmés y ha considerado que cualquier intento de dilatar explicaciones o de cerrar el caso en falso solo contribuirá a agravar la crisis de confianza.