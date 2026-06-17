El Consell de Mallorca no tomará medidas contra Bestard y cerrará el caso regulando el uso de coches oficiales

Archivo - El candidato del Partido Popular al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (d) y el candidato de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard (i), durante una rueda de prensa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha descartado tomar medidas contra su vicepresidente segundo, Pedro Bestard (Vox), y cerrará el caso con la elaboración de una instrucción interna que regule el uso de vehículos oficiales.

Lo ha afirmado el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, después de presidir la Comisión de Transparencia en la que se ha dado cuenta de los dos informes técnicos que concluyen que Bestard ha hecho un uso exclusivo de tres coches oficiales sin tener permiso para ello.

Los informes, elaborados por técnicos de la institución insular y a los que ha tenido acceso Europa Press, consideran que este proceder "no es una conducta apropiada" pero que no se puede "determinar de forma categórica el uso indebido".