MÉS acusa al Govern de premiar a la escuela concertada, a pesar de que la pública obtiene mejores resultados

Archivo - La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al Govern de seguir priorizando la escuela concertada y castigar a la pública, a pesar de que los resultados de las pruebas de acceso a la universidad demuestran que los alumnos que provienen de la enseñanza pública son los que mejores resultados obtienen.

La diputada ecosoberanista Maria Ramon ha lamentado que el Ejecutivo autonómico destine recursos y facilite la expansión de los centros concertados "mientras la escuela pública continúa sufriendo carencias estructurales".

Ramon ha detallado que en las últimas semanas el Govern ha facilitado la integración de nuevas unidades en el centro concertado Aixa-Llaüt, que amplía su oferta educativa, además de declarar de interés estratégico autonómico la ampliación del colegio Madre Alberta, que permite acelerar los trámites para que este centro concertado pueda crecer.

"Es una muestra más de un modelo educativo que apuesta por reforzar la red privada concertada en lugar de consolidar la pública donde, este mismo final de curso, miles de alumnos y docentes han tenido que soportar temperaturas de más de 35 grados dentro de las aulas", ha señalado.

La diputada ha recordado que esta situación ha sido denunciada públicamente por equipos directivos, familias y sindicatos sin que el Govern haya hecho las inversiones necesarias por climatizar los centros educativos.

MÉS per Mallorca ha llamado la atención sobre el hecho de que a pesar de destinar cada vez más recursos a la privada, la escuela pública lidera el ranking de excelencia de la PAU en las Islas, concentrando cerca de seis de cada diez de los mejores expedientes de los últimos años.

"Es la demostración de que la escuela pública ofrece una educación de calidad, equitativa y de excelencia", ha subrayado Ramon, que ha insistido en que los recursos públicos tienen que servir, en primer lugar, "para garantizar una escuela pública moderna, muy equipada, inclusiva y capaz de ofrecer las mejores condiciones a alumnado y profesorado".

"La pública ya ha demostrado que es la que obtiene los mejores resultados. Lo que necesita no son discursos, sino inversiones. Si hay recursos para facilitar la expansión de la concertada, también tienen que haber para climatizar escuelas, construir nuevos centros y reducir ratios. La escuela pública tiene que estar en el centro de las políticas educativas", ha concluido la diputada.