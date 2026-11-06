MÉS acusa al PP de convertir el protocolo de los coches oficiales del Consell en una "operación de maquillaje" - MÉS PER MALLORCA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al Consell de Mallorca de convertir el protocolo de control de los coches oficiales en una "operación de maquillaje" que, según denuncia la formación, el propio ejecutivo insular es "incapaz de cumplir".

La formación ha recordado este viernes en un comunicado que dicha regulación se impulsó tras trascender que el vicepresidente del Consell, Pedro Bestard, de Vox, habría hecho un uso particular de los vehículos públicos y habría ordenado retirar su rotulación institucional.

Unos hechos que, según apuntan, provocaron informes internos que señalaban "numerosas irregularidades", si bien el presidente del Consell, Llorenç Galmés, "optó por no adoptar medidas contra su vicepresidente y dar el caso por cerrado".

Según ha expuesto la formación, la institución insular continúa registrando las solicitudes de uso de los vehículos oficiales mediante hojas de cálculo de Excel. Para MÉS, esto contradice el sistema de registro digital estipulado en el protocolo que se aprobó el pasado mes de julio.

En este sentido, han criticado la "dejadez" y la "falta de transparencia" del presidente del Consell. "Galmés prometió controles para evitar un nuevo caso Bestard y ahora descubrimos que ni tan solo cumplen sus propias normas. El problema no es la falta de protocolos, es la falta de voluntad política de hacerlos cumplir", ha recriminado la portavoz de la formación en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

Asimismo, ha censurado que el gobierno de Galmés aprobara estas normas "para salir del paso" sin preocuparse de garantizar su aplicación efectiva cuatro meses después.

MÉS per Mallorca considera "especialmente grave" que este incumplimiento del protocolo se conozca pocos días después de salir a la luz que la Fiscalía ha presentado una querella contra Bestard por el presunto uso fraudulento de los vehículos oficiales.

"Tenemos un vicepresidente contra el que se ha querellado la Fiscalía, un presidente que continúa manteniéndolo en el cargo y un sistema de control que no funciona como establece el propio Consell", ha lamentado la portavoz.

Por todo ello, han exigido a Galmés que aclare por qué no se ha implantado el sistema de registro previsto, que detalle el control efectivo que se ejerce actualmente sobre la flota de vehículos y que fije un calendario inmediato para el cumplimiento íntegro del protocolo.

"Galmés tiene que decidir si quiere gobernar con transparencia o continuar protegiendo a Bestard para mantener su silla", ha concluido Perelló.