MÉS acusa al PP de "utilizar recursos públicos para difundir discursos xenófobos"

La formación critica que los 'populares' han convertido su estrategia en "una escalada verbal y simbólica propia de la extrema derecha"

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP de "utilizar recursos públicos para difundir discursos xenófobos".

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha denunciado este sábado la actitud del PP en las Islas ante el drama migratorio, especialmente en relación con la acogida de menores, y ha advertido que el partido de Marga Prohens "ha atravesado todas las líneas rojas" en materia de respeto a los derechos humanos.

Según el partido ecosoberanista, el PP y los gobiernos municipales donde gestionan, así como los ejecutivos insular y autonómico han optado por una estrategia de "deshumanización" y "criminalización" de las personas migradas, "equiparando su discurso y sus acciones a las de la extrema derecha, sembrando odio y fractura social".

Además, MÉS ha criticado la, a su juicio, "utilización sistemática de los recursos públicos --desde ruedas de prensa oficiales hasta canales institucionales-- para amplificar mensajes xenófobos y generar un relato de alarma artificial" que, según han querido aclarar desde el partido, "no tiene nada que ver con la realidad cotidiana de la sociedad balear, que es diversa y solidaria".

Desde la formación ecosoberanista también han calificado "de aberrante y vergonzosa" la reciente escenificación del PP con las pateras llegadas a las costas de Mallorca. "Convertir el símbolo del sufrimiento y la desesperación de miles de personas en un recurso de propaganda electoral es indigno de un partido que pretende gobernar para todo el mundo", han censurado.

En este sentido, la portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha destacado que "frente a la foto obscena del PP, esta formación reivindica otra Mallorca: la que acoge, la que respeta los derechos humanos y la que pone la vida en el centro". "No permitiremos que se utilice la desesperación de nadie como arma política", ha subrayado Perelló.

El coordinador de MÉS por Mallorca y portavoz en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha asegurado por su parte que "el PP ha elegido el camino de Vox: el del miedo, el odio y la humillación de los más vulnerables. Es un paso más en la deriva reaccionaria y centralista de un partido que, a falta de propuestas, solo sabe señalar y atacar". "Lo que tendría que hacer el Govern", ha considerado, es "incrementar los recursos ordinarios de acogida de menores, además de reclamar al Estado español el refuerzo de los servicios de salvamento marítimo para hacer frente a la crisis humanitaria".

MÉS per Mallorca ha concluido que defenderá siempre una sociedad "justa, solidaria y cohesionada", y que hará frente a "cualquier intento de convertir las instituciones públicas en altavoces del odio y la xenofobia".