MÉS acusa al PP de "vender humo" por oponerse a ampliar el periodo parlamentario para acelerar la limitación de coches

Archivo - La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP de "vender humo" y "hacer postureo" después de manifestar su oposición a ampliar el actual periodo de sesiones del Parlament para acelerar la tramitación de la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado que esta negativa del grupo parlamentario 'popular' pone en evidencia que el discurso sobre el "colapso" de las carreteras del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, "es una simple operación de maquillaje político".

"Cuando llega la hora de pasar de las palabras a los hechos, el PP vuelve a hacer lo que ha hecho toda la legislatura: frenar, dilatar y poner excusas", ha criticado la portavoz de MÉS per Mallorca en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

La ecosoberanista ha sostenido que Galmés "ha construido un gran titular para intentar tapar sus cuatro años de inacción" pero que, sin embargo, este lunes "ha quedado retratado".

"Si la limitación de coches es tan urgente como dicen, ¿por qué su partido se niega a habilitar el Parlament durante el verano? La respuesta es muy sencilla: todo es una gran operación de propaganda", ha criticado.

Perelló ha considerado que el PP "quiere una fotografía y no una solución". "Quiere hacer creer que combate el colapso, pero se niega a utilizar todas las herramientas disponibles para acelerar la aprobación de la ley. Están engañando a la ciudadanía e intentan hacer pasar por valentía política lo que en realidad es un ejercicio de marketing y cinismo", ha insistido.

"No se puede decir que Mallorca está colapsada y, al mismo tiempo, votar en contra de cualquier mecanismo que permita avanzar en una solución. Las dos cosas son incompatibles", ha concluido la ecosoberanista.