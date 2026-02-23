MÉS afea a PP y Vox que rechacen prohibir la compra de vivienda a no residentes:"¿Para ellos quién es la gente de aquí?"

Cañadas (Vox) no desvela que votará su partido pero se opone a que cualquier ciudadano no pueda comprar una casa en las Islas

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa.
Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 23 febrero 2026 11:38
PALMA, 23 (EUROPA PRESS)

MÉS per Mallorca ha reprendido a PP y Vox por no apoyar la proposición de ley para prohibir la compra de vivienda a no residentes de Baleares que se debatirá este martes.

"Toda la legislatura escuchando que trabajan para la gente de aquí y que hacen vivienda para la gente de aquí. ¿A quién se refieren?", ha preguntado el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa previa al pleno.

A su entender, la proposición de ley que se debatirá este martes en el pleno es rigurosa y se ajusta a las normativas tanto estatales como europeas.

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no ha desvelado el sentido del voto de su grupo, aunque ha subrayado que se oponen a que cualquier ciudadano no pueda comprar una casa en las Islas.

"Siempre hacen proposiciones de ley populistas y demagógicas que, además, chocan con la normativa nacional y europea", ha dicho Cañadas en la rueda de prensa de este lunes en el Parlament.

