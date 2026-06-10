MÉS atribuye la abstención de Vox a la ley para regular la entrada de vehículos a la continuidad de Pedro Bestard

La portavoz de MÉS per Mallorca Catalina Inés Perelló - MÉS PER PALMA

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de haber "pagado un precio político inaceptable" a Vox para asegurarse la abstención de este último grupo en la ley para regular la entrada de vehículos.

Según los ecosoberanistas, este "precio" es la continuidad del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deporte, Pedro Bestard, tras la polémica por el uso de coches oficiales.

En una nota de prensa, la formación ha subrayado que "es imposible" desvincular la abstención de Vox en una de las votaciones más importantes de la legislatura de la "negativa de Galmés de asumir responsabilidades políticas" ante los hechos.

A su entender, "esto evidencia hasta que punto el Partido Popular continúa subordinado a los intereses de su socio de gobierno". "La ley de limitación de vehículos era necesaria y MÉS la ha apoyado por responsabilidad con Mallorca", ha destacado la portavoz, Catalina Inés Perelló.

En esta línea, ha considerado que "es evidente" que la abstención de los de Santiago Abascal "no ha sido gratuita", sino que es "el precio que Galmés ha pagado para mantener a Bestard en el cargo a pesar de un escándalo que tendría que haber comportado su destitución".

La formación ha recordado que exigió desde el primer momento la dimisión de Bestard después de las informaciones que apuntaban al uso de vehículos públicos sin la rotulación exigida y destinado supuestamente a usos personales.

MÉS calificó los hechos de "patrimonialización intolerable de los recursos públicos" y reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer todas las responsabilidades. La formación también registró peticiones de documentación y registros asociados a los vehículos.

Un mes después, los ecosoberanistas han criticado que el equipo de gobierno insular continúa sin dar "explicaciones suficientes" y sin facilitar toda la información requerida por la oposición.

"El silencio y las evasivas solo alimentan las sospechas", ha remarcado Perelló, quien ha reiterado que su grupo continuará exigiendo toda la documentación necesaria y no renunciará a depurar responsabilidades políticas en un caso que considera "incompatible con los principios de ejemplaridad que tienen que regir cualquier administración pública".